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Соединенные Штаты намерены в ближайшее время развернуть на орбите Земли ядерное оружие. Для этой цели они используют свои космолеты Boeing X-37, которые уже находятся в космическом пространстве, считает глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Он рассказал, что США запускают эти шаттлы еще с 2010 года. Сейчас в их распоряжении имеется шесть аппаратов, в ближайшее время появится еще два. К 2025 году они тоже выйдут на орбиту.

Новиков обращает внимание на то, что американские космолеты – это фактически свободные «емкости», в которые вполне можно поместить ядерные боеголовки. Уже известно, что в них поместится от 2 до 6 таких боеприпасов.

США позиционируют шаттлы как научные космические аппараты, но пока никто не видел никаких отчетов об их деятельности на орбите. Поэтому очевидно, что Вашингтон намерен использовать космолеты для развертывания ядерных ракет.

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