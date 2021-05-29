читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Оборонные ведомства США и Японии работают над решением вопроса размещения в Стране восходящего солнца систем противоракетной обороны. По заявлению американского вице-адмирала Джона Хилла, в настоящий момент обсуждается конфигурация различных компонентов ПРО.

Кроме того, Хилл отмечает, что Япония планирует вместо наземной системы защиты от ракетных атак создать ее надводную альтернативу. Его слова подтверждают и японские эксперты.

Они поясняют, что в ближайших планах Токио – строительство двух боевых кораблей с хорошо зарекомендовавшей себя системой противоракетной обороны Aegis. На них Япония намеревается установить РЛС SPY-7, которые будут приобретены по уже готовому контракту.

Американский вице-адмирал сообщает, что сейчас осуществляются все необходимые расчеты, которые помогут понять, какие именно компоненты ПРО требуются для максимально надежной защиты Японии от ракетных атак.

Вам может понравиться

Турция запускает в массовое производство лазерные комплексы ALKA

Турция запустила в серийное производство свои новейшие лазерные комплексы ALKA. Эксперты уже называют их аналогами российских «Пересветов». Гендиректор компании Roketsan раскрыл некоторые характеристики этого оружия. Он заявил, что установка представляет

Бронеавтомобиль Азербайджана, пытавшийся прорваться через границу Армении, подорвался на мине

В Кельбаджарском районе Азербайджана взлетел на воздух бронеавтомобиль. Баку пока не делал официальных заявлений, но эксперты уверены, что он вполне может обвинить Армению в агрессии. Все дело в том, что

Фрегат “Адмирал Григорович провел учебные ракетные стрельбы во время маневров украинского и британского кораблей

Одновременно с недавно проводимыми учениями, в которых украинские ВМС и британский корабль Trent устроили очередную провокацию, российский фрегат «Адмирал Григорович отработал ракетные удары по потенциальному противнику. Подробности об этом рассказал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 мая – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 29 мая – переменная облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 29 мая – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 29 мая – облачно с прояснениями, до 26 °C |