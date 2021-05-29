Оборонные ведомства США и Японии работают над решением вопроса размещения в Стране восходящего солнца систем противоракетной обороны. По заявлению американского вице-адмирала Джона Хилла, в настоящий момент обсуждается конфигурация различных компонентов ПРО.

Кроме того, Хилл отмечает, что Япония планирует вместо наземной системы защиты от ракетных атак создать ее надводную альтернативу. Его слова подтверждают и японские эксперты.

Они поясняют, что в ближайших планах Токио – строительство двух боевых кораблей с хорошо зарекомендовавшей себя системой противоракетной обороны Aegis. На них Япония намеревается установить РЛС SPY-7, которые будут приобретены по уже готовому контракту.

Американский вице-адмирал сообщает, что сейчас осуществляются все необходимые расчеты, которые помогут понять, какие именно компоненты ПРО требуются для максимально надежной защиты Японии от ракетных атак.