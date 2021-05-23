В NBC News заявили, что в Соединенных Штатах наблюдается нашествие огромного количества периодических цикад. Они впервые выбрались на поверхность за последние семнадцать лет.

Пока что цикады были обнаружены только в нескольких штатах, но по мере увеличения температуры земли насекомые должны будут появиться и в других регионах. Их плотность в некоторых местах достигает 370 000 000 особей на один квадратный километр.

Специалисты напоминают, что периодические цикады, обитающие на территории Северной Америки, выбираются на поверхность лишь раз в тринадцать или семнадцать лет. На протяжении одного месяца они пытаются найти пару для размножения и откладывания яиц. Затем насекомые умирают. Появившиеся на свет личинки сразу же зарываются под землю, ожидая нового нашествия.