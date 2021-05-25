читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Моряки американских ВМС сообщили о странных объектах, которые были обнаружены под водой у побережья Соединенных Штатов. Они заподозрили в них российские торпеды «Статус-6» с ядерными зарядами, сообщает ресурс Avia.Pro.

Обнаружить таинственные объекты удалось с помощью гидролокационного оборудования. Моряки заявляют, что для подводной лодки они слишком малы. И передвигаются с огромной скоростью, которую сегодня не в состоянии развить ни одна субмарина.

Американские военные эксперты предположили, что речь идет о подводном беспилотнике «Посейдон», так как в настоящий момент эти российские торпеды проходят испытания. В то же время, специалисты не уверены, что РФ стала бы отправлять свое новейшее оружие к побережью США.

В своих заявлениях Вашингтон идет еще дальше. Он сообщает, что подводные аппараты неизвестного происхождения сопровождаются еще и НЛО. Которые передвигаются так же быстро и время от времени исчезают из поля зрения.

В настоящий момент США с нетерпением ждут отчета Пентагона по строго засекреченным ранее результатам исследований НЛО. Вполне вероятно, что из-за долгого ожидания американцам начинают мерещиться неопознанные плавающие и летающие объекты в самых неожиданных местах.

Вам может понравиться

Астролог рассказал, что ждёт туристов в Крыму этим летом

Астролог Михаил Бородачев предсказал, что этим летом отдыхающие в Крыму могут столкнуться с множеством проблем. Как заявил астролог, на полуостров в этом году весьма активное влияние оказывает Уран. Из-за этого
  • Анна
  • 24.05.2021
  • читать 1 минуту

США и Евросоюз намерены привлечь к ответственности Александра Лукашенко

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан погрозил Александру Лукашенко привлечением к ответственности за посадку самолета Ryanair в Минске. В разговоре с бывшим кандидатом в белорусские лидеры Светланой Тихановской он

На Западе раскрыли причины любви россиян к танковому биатлону

Танковый биатлон – это соревнования, которые стороннему наблюдателю больше напоминают видеоигру. На самом же деле это дополнительные учения, рассказывает западный эксперт Отилла Драган. В числе причин популярности этого «вида спорта»
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 25 мая – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 20 °C |