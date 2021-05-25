Моряки американских ВМС сообщили о странных объектах, которые были обнаружены под водой у побережья Соединенных Штатов. Они заподозрили в них российские торпеды «Статус-6» с ядерными зарядами, сообщает ресурс Avia.Pro.

Обнаружить таинственные объекты удалось с помощью гидролокационного оборудования. Моряки заявляют, что для подводной лодки они слишком малы. И передвигаются с огромной скоростью, которую сегодня не в состоянии развить ни одна субмарина.

Американские военные эксперты предположили, что речь идет о подводном беспилотнике «Посейдон», так как в настоящий момент эти российские торпеды проходят испытания. В то же время, специалисты не уверены, что РФ стала бы отправлять свое новейшее оружие к побережью США.

В своих заявлениях Вашингтон идет еще дальше. Он сообщает, что подводные аппараты неизвестного происхождения сопровождаются еще и НЛО. Которые передвигаются так же быстро и время от времени исчезают из поля зрения.

В настоящий момент США с нетерпением ждут отчета Пентагона по строго засекреченным ранее результатам исследований НЛО. Вполне вероятно, что из-за долгого ожидания американцам начинают мерещиться неопознанные плавающие и летающие объекты в самых неожиданных местах.