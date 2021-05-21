F-15EX сбил нескольких противников и сам был сбит во время военных учений ВВС США Northern Edge на Аляске, проведенных с 28 апреля по 14 мая. Анализ результатов первого появления новейшей модификации тяжелого истребителя F-15 в масштабных учениях еще предстоит, но о первых итогах 20 мая сообщает Air Force Magazine – официальное издание Ассоциации ВВС США.

F-15EX в ходе учений совершили в общей сложности 33 самолето-вылета. Два первых в своем роде F-15EX, которые использовались для одновременных эксплуатационных и опытно-конструкторских испытаний, приняли участие в Northern Edge всего через две недели после того, как они были приняты на вооружение в ВВС США.

По словам подполковника Джона О’Рира из 84-й испытательной и оценочной эскадрильи, цель испытаний заключалась в том, чтобы увидеть, смогут ли они сыграть роль, которую сейчас выполняет в боевых частях ВВС F-15C, а также добавить некоторые возможности к этой миссии. Также в тестовых задачах значилось то, как F-15EX могут интегрироваться с F-15C, а также с более крупными силами, включая истребители F-22 и F-35 пятого поколения.

О’Рир сообщил, что хотя на счет F-15EX записали несколько побед в условных воздушных боях, но случались также и поражения. Хотя О’Рир не мог говорить о подробностях «боестолкновений», в которых F-15EX были условно «сбиты», он все же отметил, что воздушные бои на предельной дальности обнаружения – это «не то, что часто случается».

На F-15EX была установлена система радиоэлектронной борьбы Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS), призванная повысить живучесть самолета перед современными угрозами. Для данной системы это была вторая проверка на военных учениях после маневров Black Flag в декабре 2020 года на базе ВВС Неллис, штат Невада.

«Мы все еще собираем данные» о том, как работает EPAWSS, но результаты «выглядят многообещающими», – сказал О’Рир. По его словам, в ходе учений около 50 самолетов «красной» команды выступили против такого же количества сил «синих». EPAWSS «смог интегрироваться в среду больших сил с множеством источников… радиочастоты, передаваемой через воздушное пространство… Он смог это обработать».

В дополнение к функциям самозащиты EPAWSS целью тестирования было выяснить, может ли эта система помочь истребителям-невидимкам F-22 и F-35, работающим в непосредственной близости. Дополнительные помехи «вполне способны помочь F-35 приблизиться к противнику», – сказал О’Рир. «Чем больше беспорядка, чем больше производится электронных атак, тем сложнее вражеским датчикам проработать это».

Учения также отрабатывали искусственно вызванные условия серьезных помех в системе связи и данных глобальной системы позиционирования, вынуждая пилотов обходить эти ограничения и полагаться на «контакты» с другими самолетами ВВС США, самолетами других служб и наземными пожарами, чтобы «оказаться там, где они должны быть, в назначенное время», – пояснил О’Рир.

По его словам, у F-15EX есть полный комплекс возможностей в действиях с воздуха по наземным целям, но эти возможности в текущих учениях не задействовались. Выполнялись лишь задачи по доминированию в воздухе, а также по защите воздушного пространства страны. «Основная цель самолетов EX заключалась в том, чтобы подняться в воздух и выполнить текущую миссию C-модели» – отметил О’Рир.

Поэтому, уточнил он, «дело не в том, чтобы выиграть каждую схватку – важнее узнать, в чем наши слабые места и как мы устраняем эти пробелы в возможностях».

При подключении к другим объектам услуг в «деградированной операционной среде», – сказал О’Рир, – «мы увидели много мест, где у нас все хорошо, и мест, где нам нужно немного поработать». Альтернативные методы связи включали «варианты шлюза», в которых самолет-переводчик транслирует особые формы сигналов самолетов-невидимок друг другу и самолетам четвертого поколения. По его словам, «весь пакет сил имел достаточную избыточность и эффективность».

Возможности, которые F-15EX добавляет к F-15C, – это его система управления полетом, два дополнительных боевых модуля – которые, по словам О’Рира, были «весьма впечатляющими» в общем сочетании – обновленная кабина с цветными сенсорными дисплеями, а также EPAWSS и расширенные возможности радара.

F-15EX рекламировался как способный нести и запускать «негабаритные» боеприпасы класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», но ни один из них не использовался, даже в имитационной форме, во время мероприятия. Однако участвовавший в боевой игре B-52 запустил имитацию AGM-183 – гиперзвуковой ракеты быстрого реагирования воздушного базирования во время учений.