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Власти Соединенных Штатов планируют стимулировать производство в стране новой морской техники для военных целей. Для этого они намерены списать морально устаревшие крейсеры Ticonderoga. Однако военные эксперты уверены, что этот шаг негативно повлияет на боеспособность американского флота.

Все дело в том, что этим ракетным крейсерам в настоящий момент нет никакой альтернативы. Кроме того, с их списанием флот потеряет больше 1000 ракетных установок. Ведь на каждом из кораблей имеется по 122 крылатые ракеты «Томагавк» и по 8 противокорабельных «Гарпунов».

Согласен с экспертами и конгрессмен Роб Уиттман. Он считает, что США должны хорошо продумать процесс вывода крейсеров из состава флота и осуществлять все необходимые процедуры постепенно. Тогда к моменту их списания уже будет разумная альтернатива. В противном случае Вашингтон лишь обрадует потенциальных противников, для которых ослабление американского флота только на руку.

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