В издании Business Insider, сославшись на собственные источники, заявили, что «морских котиков» начнут готовить для возможного столкновения с китайскими и российскими войсками.

Собеседники издания отмечают, что грядущие изменения крайне важны, так как тактические подразделения сил спецопераций американских ВМС будут теперь готовиться к бою с хорошо подготовленными вооруженными силами, а не со «сборищами фанатиков». Речь идет о том, что раньше «морских котиков» в основном обучали противодействию террористическим организациям.

Американское командование уже выступило перед Конгрессом Соединенных Штатов, представив грядущие реформы. Будет изменена вся структура подразделений, введены дополнительные курсы для рядовых и офицеров, а также созданы новые стандарты подготовки.