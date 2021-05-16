По результатам проведённого в США исследования учёные установили, что зачастую коронавирус у детей имеет иные симптомы в отличие от заболевания у взрослых.

Как сообщается, ещё раньше было выяснено, что дети и подростки болеют коронавирусом в более лёгкой форме, нежели взрослые. Сейчас же специалисты узнали, что в разном возрасте различные симптомы заболевания.

Так, у 18,8% детей выявили лихорадку и недомогание, мышечные и суставные боли. Также у них были замечены нарушения обоняния или вкуса. У 16,5% детей имелись респираторные симптомы, у 13,9% – желудочно-кишечные проблемы. У 8,1% детей были сыпь и шелушение кожи, и у 4,8% – головные боли.

Было обследовано 12 306 детей, из них госпитализировали 672 ребёнка (5,5%). При этом 75% заболевших детей имели возраст до 7лет. 118 детей отправили в отделения интенсивной терапии, и 38 подключили к аппаратам ИВЛ. Также отмечается, что риск тяжёлых последствий был одинаков для девочек и мальчиков.

Ранее специалисты объяснили, почему при заболевании коронавирусом человек теряет обоняние. Как выяснилось, это происходит из-за повреждения участков мозга.