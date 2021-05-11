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Михаил Мартынов, специалист в области неврологии, отметил, что отсутствие возможности чувствовать вкусы и запахи при заражении COVID-19 связано с повреждением некоторых участков мозга.

Согласно его словам, пациенты, как правило, теряют обоняние на 10-14 дней, однако в некоторых ситуациях данный симптом не проходит даже спустя 4-6 месяцев. Невролог считает, что подобные случаи требуют тщательного изучения, так как не исключено, что именно в рамках них поражаются области мозга, отвечающие за вкусовые и обонятельные ощущения.

На данный момент времени не существует какого-либо 100-процентного метода по восстановлению обоняния человека, так как исследователи лишь проводят изучение данных механизмов. Единственным способом для оздоровления является следование рекомендациям врачей.

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