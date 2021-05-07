Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Сосновский, главред издания World Economy, решил рассказать, что именно стоит за приостановкой постройки трубопровода «Северный поток – 2».

Ранее появилась информация об очередной задержке в реализации проекта газопровода из-за судебного иска со стороны немецких экологов. Некоторые эксперты предположили, что теперь «СП-2» могут и вовсе заморозить. Однако Сосновский считает, что данный сценарий маловероятен, так как отказ от строительства трубопровода нанесет сильный ущерб экономике Германии.

По мнению главного редактора, ФРГ столкнется с многомиллионными штрафами и останется без газа, если полностью закроет проект. Ни одно правительство не пойдет на такое на фоне пандемии коронавируса. Сосновский считает, что данная ситуация является лишь очередной «игрой на повышение ставок» со стороны Вашингтона, поэтому следует перестать волноваться.

Вам может понравиться

Великобритания отомстит ВМС РФ за перехват своих кораблей отправкой к Крыму трех боевых судов

В издании «Авиа.про» сообщили, что Британия хочет отомстить РФ за перехват своих кораблей, отправив к Крыму сразу 3 боевых судна. Отмечается, что 22 мая к авианосной ударной группе Британии должен

Российский фрегат «Адмирал Макаров» отправился к «Королеве Елизавете» с ракетным «поклоном»

Командование ВМС РФ решило отправить в Средиземное море фрегат «Адмирал Макаров», куда также движется авианосец «Королева Елизавета» британского ВМФ. Несколько дней назад Минобороны Великобритании сообщило об отправке в акваторию Средиземноморья

Sohu: Россия эффектно ответила НАТО на провокации в Балтийском море

В информагентстве Sohu из КНР рассказали об эффектном ответе ВМФ РФ на провокации Североатлантического альянса в Балтийском море. Авторы статьи отмечают, что в последних числах апреля российское командование подняло в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 7 мая – ясно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 мая – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 мая – небольшая облачность, до 16 °C | Королев: погода, 7 мая – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 7 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 7 мая – переменная облачность, до 18 °C |