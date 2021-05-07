Александр Сосновский, главред издания World Economy, решил рассказать, что именно стоит за приостановкой постройки трубопровода «Северный поток – 2».

Ранее появилась информация об очередной задержке в реализации проекта газопровода из-за судебного иска со стороны немецких экологов. Некоторые эксперты предположили, что теперь «СП-2» могут и вовсе заморозить. Однако Сосновский считает, что данный сценарий маловероятен, так как отказ от строительства трубопровода нанесет сильный ущерб экономике Германии.

По мнению главного редактора, ФРГ столкнется с многомиллионными штрафами и останется без газа, если полностью закроет проект. Ни одно правительство не пойдет на такое на фоне пандемии коронавируса. Сосновский считает, что данная ситуация является лишь очередной «игрой на повышение ставок» со стороны Вашингтона, поэтому следует перестать волноваться.