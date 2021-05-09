России есть чем ответить на угрозу, исходящую от американских истребителей-невидимок. Об этом пишет Китайский портал Sohu в статье, перевод которой представлен далее.

Протесты Запада оказались бесполезны – у границ России появился радар для защиты от скрытности, а военные операции США могут контролироваться 24 часа в сутки

В последние годы отношения между западными странами и Россией становятся все хуже и хуже, а стратегическое взаимное доверие между двумя сторонами упало до минимума. Из-за взаимного недоверия Запад часто отправляет разведывательные самолеты для проведения «инспектирования» в уязвимых районах, а передвижения российской армии полностью отслеживаются военными США.

Кроме того, восточноевропейские страны, следующие за Соединенными Штатами, активно установили связи военного сотрудничества с США и импортировали оттуда большое количество современного оружия, такого как F-35 с возможностями малозаметности для обнаружения радарами. После того, как большое количество F-35 было размещено буквально под носом у России, они стали представлять серьезную угрозу ее национальной безопасности.

В ответ на угрозу, исходящую от истребителей-невидимок, Россия объявила, что до конца этого года завершит развертывание РЛС дальнего обнаружения «Резонанс-Н». Как сообщают российские источники, армия России планирует разместить на границе 10 радаров этого типа. В настоящее время развертывание двух радаров завершено, и они расположены на Кольском полуострове. После развертывания оставшихся комплексов зона действия радиолокационной системы российских вооруженных сил будет значительно расширена, и она сможет вовремя обнаруживать малозаметные истребители противника, а также отслеживать траекторию баллистической ракеты, обеспечивая время раннего предупреждения для стратегической обороны российских вооруженных сил. .

По имеющейся информации, РЛС дальнего обнаружения «Резонанс-Н» представляет собой трехкоординатную радиолокационную станцию ​​метрового диапазона. В отличие от традиционных военных радаров, радары метрового диапазона могут запускать высокочастотные волны в ионосферу и обнаруживать цели за горизонтом за счет ионосферной рефракции. К числу таких целей относятся не только истребители-невидимки, но также высокоскоростные крылатые ракеты и баллистические ракеты.

Когда радар работает в метровом диапазоне волн, максимальная дальность его действия в отношении истребителей составляет 600 километров, максимальная дальность действия в отношении баллистических ракет – 1200 километров, а максимальная высота цели – до 100 километров. После того, как будет завершено развертывание 10 российских радаров этого типа, это будет равносильно созданию огромной сети раннего предупреждения в приграничной зоне, и американскому F-35 негде будет спрятаться.

Размещение радара российской армией у порога своих прямых границ с Западом означает, что действия американских военных могут отслеживаться в течение 24 часов в сутки. Этот шаг был опротестован западными странами. Но протесты оказались бесполезны, потому что страны Запада сами активно провоцируют Россию, и Россия может только пассивно защищаться.

Особенно это проявилось в последние годы, когда из-за украинского вопроса западные страны неоднократно проводили военные учения в уязвимых регионах, что привело к дальнейшему обострению региональной ситуации. С помощью 10 радаров «Резонанс-Н» российская армия может отслеживать динамику сил НАТО в режиме реального времени и своевременно предупреждать российскую армию.

Помимо использования в российской армии, экспортные версии этого типа РЛС в будущем будут продаваться другим странам. Сотрудничая со странами за пределами своего региона, российская армия может не только зарабатывать иностранную валюту, но и иметь большое преимущество в геополитической конкуренции. Словом, появление и развертывание РЛС «Резонанс-Н» имеет очень важное стратегическое значение и в будущем станет козырной картой России перед Западом.