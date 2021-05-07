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В статье, опубликованной на страницах китайского информагентства Sohu и переведенной «ПолитРоссией», отмечается, что РФ может устроить ловушку для натовских судов в Азовском море.

Авторы материала отмечают, что Украина при поддержке Североатлантического альянса собирается построить новую морскую базу в акватории Азовского моря, которую нередко называют «задним двором» России. Появление подобного объекта на первый взгляд может принести Москве массу проблем, однако если тщательнее рассмотреть эту инициативу, то можно увидеть, что она чревата серьезными последствиями именно для стран Запада.

Согласно мнению экспертов, РФ может устроить ловушку для натовских боевых кораблей, если они попробуют войти в Азовское море, так как попасть туда можно только по Керченскому проливу, находящемуся под контролем российского флота. Россия может также запереть иностранные судна в данной акватории, не позволив им снова воспользоваться проливом.

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