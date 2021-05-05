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В информагентстве Sohu из КНР рассказали об эффектном ответе ВМФ РФ на провокации Североатлантического альянса в Балтийском море.

Авторы статьи отмечают, что в последних числах апреля российское командование подняло в воздух несколько бомбардировщиков Су-24М, которые впоследствии отработали уничтожение морских целей неподалеку от американского эсминца Donald Cook. На его защиту был отправлен истребитель F-16 бельгийских ВВС.

Военные эксперты из Китая считают, что данные действия со стороны РФ являются адекватным ответом на активное увеличение военного присутствия НАТО рядом с российскими границами. В оборонном ведомстве России при этом сообщили, что полет был осуществлен в полном соответствии со всеми международными правилами и нормами.

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