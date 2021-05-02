Военные эксперты китайского издания Sohu сообщили, что РФ дала эффектный ответ на блеф американских вооруженных сил, связанный с размещением бомбардировщиков B-1 в Норвегии. Перед статьи представлен «ПолитРоссией».

Согласно их словам, Соединенные Штаты перебросили в эту североевропейскую страну свои боевые самолеты с целью запугать Кремль и оказать на него сильное психологическое воздействие. Однако китайские специалисты считают, что появление бомбардировщиков рядом с границами России не приведет к желаемому для американцев результату.

Авторы материала указывают на то, что Пентагон, сам того не понимая, поместил свои самолеты «под дуло» РФ, так как теперь они находятся в пределах досягаемости ее ракетных систем, поэтому она может в любой момент уничтожить их. Поэтому эксперты считают, что Россию не напугал данный блеф.