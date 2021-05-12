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Учения Defender Europe 2021 станут крупнейшими за четверть века и соберут крупные силы неподалеку от российских границ. Авторы китайского издания Sohu предупреждают о чрезвычайной опасности этих маневров и о том, что они таят в себе угрозу для всей планеты.

Вашингтон, который взял на себя руководство учениями в Европе, заявляет, что они проводятся для сдерживания «российской агрессии» и демонстрации взаимодействия стран-участниц. Однако на самом деле замысле кроется в том, чтобы спровоцировать Москву на ответные действия и обвинить в очередных «преступлениях», как неоднократно происходило в последние годы.

Авторы статьи пишут, что РФ вряд ли будет наблюдать за учениями издалека. Скорее всего она также устроит учения и в такой ситуации малейшей ошибки НАТО будет достаточно, чтобы разжечь войну.

По словам экспертов, если в регионе начнутся боевые действия, они быстро выйдут за его пределы. И тогда всей планете будет угрожать серьезная опасность.

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  • Анна
  • 09.05.2021
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