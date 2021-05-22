В распоряжении ВМФ России совсем скоро появится ядерный подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который изменит баланс сил в Мировом океане. Он позволит РФ наносить смертоносные удары, опасные не только на суше, но в море.

Авторы китайского издания Sohu, публикацию которых перевел на русский язык портал «ПолитРоссия», считают, что «Посейдоны» сведут на нет неоспоримое сегодня преимущество американских авианосцев. Корабли АУГ, оказавшиеся в зоне операции подводного беспилотника, ничего не смогут с ним сделать, так как даже не успеют его увидеть и идентифицировать.

«Посейдон» бесшумно передвигается в морских глубинах и проводит смертоносные атаки даже без контакта с кораблями противника. Он провоцирует ядерный шторм, который уничтожает все живое на много миль вокруг. Это позволяет эффективно бороться с врагом как с море, так и в прибрежных зонах.