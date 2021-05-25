Китайский портал Sohu оценил, насколько сильны российские войска, размещенные в Калининградской области. В частности, формируемую танковую дивизию в их составе издание назвало «мечом, который повиснет над Польшей и Литвой». Издание discover24.ru представляет перевод статьи из Sohu.

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Читатели, знакомые с географией, знают, что Калининград – заморский анклав Российской Федерации. Он зажат между Польшей и Литвой и не граничит с остальной Россией. Эта территория изначально была частью Литвы, но позже была захвачена Германией и стала частью Восточной Пруссии, а после Второй мировой войны стала одной из немногих земель, которые были переданы Советскому Союзу.

В советский период, поскольку Литва также входила в состав СССР, анклава не существовало. Но после распада Советского Союза такая проблема проявилась. Из-за противостояния между Россией и НАТО российская армия разместила здесь сильную группировку войск. Основные силы включают моторизованную дивизию и большое количество продвинутого технического вооружения, в том числе ракетные установки «Торнадо» БМ-30, тактические баллистические ракеты «Искандер», истребители Су-30СМ и многие другие виды оружия.

В 2021 году в Калининградской области должна быть сформирована новая танковая дивизия российской армии, боевой потенциал которой будет настолько велик, что численность лишь этого соединения можно сравнить с численностью бронетанковой техники всей немецкой армии – Бундесвера, не говоря уже об очевидном превосходстве над другими странами НАТО.

По данным корреспондентов российских газет, в дивизию, которая будет создана в Калининграде, войдут 6 танковых батальонов и 10 мотострелковых батальонов, а общее количество танков достигнет 200. Для сравнения – в немецкой армии в настоящее время имеется на вооружении менее 400 танков Leopard-2, но в боевой готовности находится всего 200 машин. Это стало истинным отражением пренебрежения немецкой армии к боевой готовности на протяжении многих лет.

Неудивительно, что американцы разозлятся такой ситуации. В глазах немцев силы НАТО на передовой – это Польша и Литва, а в качестве силы поддержки немцы рассчитывают лишь следовать за 1-ой американской бронетанковой дивизией. Германия сэкономила значительную часть военных расходов, но добилась лучших экономических результатов в Европе.

Нет сомнений в том, что Калининградский анклав играет важную роль в защите всего западного рубежа России: он имеет обширную территорию, может развернуть достаточное количество армейских частей и обеспечивает возможность влиять на ход любой войны в Европе. В состав новой танковой дивизии войдут один танковый полк и три мотострелковых полка, в результате чего в общей сложности будет десять мобильных пехотных батальонов и шесть танковых батальонов, а также несколько подчиненных частей – в их числе спецназ и артиллерия.

Российская армия планирует укомплектовать дивизию новейшими танками, в том числе Т-72Б3М. В ее шести танковых батальонах почти 200 танков, а количество польских танков уже перевалило за 600. Но качество последних – неравномерное, в их числе 200 Leopard 2 далеко не новейших модификаций, остальные – Т-72 и легкие ПТ-91.

По подсчетам британского военного эксперта Николаса Драммонда, Россия все еще является безусловным мировым лидером по количеству танков (12 950). На втором месте находятся США (6 333), на третьем – Китай (5800). Тем не менее, боевой опыт российской армии в танковой войне чрезвычайно богат, особенно в сравнении с Польшей, а высокий уровень подготовки российской армии недостижим для любой из восточноевропейских армий.

Калининград является частью Западного военного округа России. Боевая мощь Западного военного округа – кошмар для НАТО.

Основная задача, поставленная перед войсками калининградской группировки командованием российской армии, – не допустить нападения польской армии, а также оказать в таком случае помощь союзной Беларуси. В Западном военном округе России дислоцированы три мощные армии: 6-я армия расположена в Санкт-Петербурге и готова обороняться со стороны Латвии и Эстонии в любой момент. 20-ая армия находится недалеко от Белоруссии, она может идти прямо на Калининград и отрезать Литву и Польшу. 1-ая армия находится недалеко от Украины и может сдержать Польшу с востока.

Весь Западный военный округ имеет на вооружении 700 танков, 2300 бронетранспортеров, 600 самоходных артиллерийских орудий, 700 буксируемых артиллерийских орудий, 300 систем залпового огня, 400 зенитных ракетных комплексов, 48 действующих тактических ракетных пусковых установок, а на базе складских запасов имеются резервы в тысячи единиц бронетехники. Западный военный округ – это и самые мощные сухопутные силы ПВО, располагающие 22 из 38 российских ракетных полков. Эта огромная сила является самой большой опорой для Калининграда, и именно благодаря своей сильной армии российская армия не будет бояться никакой угрозы Калининграду.