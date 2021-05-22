Российские транспортные вертолеты Ми-17 и Ми-171, называемые также «Бегемотами», по-прежнему занимают значительную долю военно-воздушных сил Китая. Об этом сообщает китайский портал Sohu, делая в своей статье упор на то, что Китай «никогда не собирался копировать эти вертолеты». Фактически же статья в Sohu старательно обошла тот факт, что создание китайского аналога Ми-171 компаниям КНР оказалось не под силу технологически, а намеченный с этой целью проект покупки производственных мощностей (и соответствующих технологий) запорожского завода «Мотор-Сич» был заблокирован властями Украины с не особо скрываемой подачи США.

Как сообщает Sohu, не так давно подтвердилось, что КНР снова, спустя уже несколько лет, единовременно закупит у корпорации «Ростех» партию вертолетов на сумму около 2 миллиардов долларов США. Контракт предусматривает покупку 121 единицы авиатехники, в том числе 100 вертолетов серии Ми-171 и 21 сверхлегкого вертолета Ansa. Из 100 вертолетов Ми-17 82 – это транспортные Ми-171, а остальные 18 – новейшие военные вертолеты Ми-171Ш. Высокое признание китайскими военными «Бегемота» также показывает, что этот тип вертолетов по-прежнему будет важной основой низковысотных перевозок в будущем.

Китай импортировал вертолеты Ми-8 из Советского Союза еще в 1970-х годах. Он находился в контакте по поводу принятия на вооружение вертолетов Ми-17 с 1990 года. Первая партия из 24 Ми-17 прибыла в 1991 году, а вторая партия из 35 единиц была поставлена в Китай в 1995 году уже Россией. К 2014 году Китай закупил более 300 транспортных вертолетов серии Ми-17 / М-171. Не считая ранее списанных с вооружения Ми-17, армия КНР в настоящее время обладает как минимум 205 вертолетами Ми-17/171, которые являются одним из основных типов вертолетного авиапарка китайской армии.

По мнению Sohu, российский «Бегемот» непросто заменить китайскими аналогами, хотя в последние годы, как пишет издание, «передовые отечественные транспортные вертолеты, такие как Zhi-8G, Zhi-20 и Zhi-8L, один за другим вошли в стадию массового производства, их количество растет, и темпы локализации китайских военных вертолетов также увеличиваются».

В течение долгого времени спрос Китая на транспортные вертолеты был относительно большим, и он уделял больше внимания локализации. Образцы, импортированные из Франции, позволили разработать огромное семейство Zhi-8, которое базируется на французском Super-Frelon («Супер-Шершне»). Серия вертолетов Zhi-8 стала имитацией французского вертолета «Дельфин», а Zhi-11 – вертолета Eurocopter 350 Ecureuil («Белка»). Вертолет общего назначения «Черный Ястреб» (Sikorsky UH-60 Black Hawk), импортированный из США и использованный для дальнейшей доработки в Китае, дал начало новейшему вертолету Zhi-20.

Но, задает вопрос Sohu, почему Китай не подумал о том, чтобы имитировать вертолет Ми-17 «Бегемот»? По мнению издания – прежде всего потому, что «производственные мощности чисто отечественных современных вертолетов не могут удовлетворить огромный спрос армейской авиации, в вертолетах Китая существует огромный дефицит техники. А Ми-17 способен выполнять любые задачи, которые требуются сейчас военным.

Как утверждает Sohu, «технические возможности Китая позволяют легко имитировать и производить вертолеты Ми-17. Китай имел возможность ремонтировать и обслуживать вертолеты Ми-17 в стране в конце 1990-х годов. Он также достиг соглашения с Россией о сборке вертолетов Ми-17 в Китае. Китай производит отечественный аналог Ми-17 для задач сельхозхимии, и его характеристики даже лучше, чем у вертолета российского производства». Наивная «китайская хитрость» этих утверждений в том, что в них речь идет именно о довольно старом и фактически советском Ми-17, а не новейшем Ми-171.

Sohu отмечает и другие недостатки Ми-17, что сочтены «непригодностью для копирования». Ми-17 «Бегемот» по сравнению с общетранспортными вертолетами типа «Черный Ястреб» и Zhi-20, имеет большую взлетную массу, которая приближается к отечественным транспортным вертолетам серии Zhi-8. Хотя грузовой отсек Ми-17 больше по размеру, он подходит для перевозки боевых штурмовых машин и другого габаритного груза, чего нет в «Черном ястребе».

Однако для транспортных вертолетов уровня и предназначения Ми-17 в Китае уже есть вертолеты серии Zhi-8. «Бегемот» не имеет многих их преимуществ с точки зрения грузоподъемности, и у вертолетов возникает проблема дублирования задач при целом ряде сходных характеристик, что становится немного избыточным.

Обтекаемая форма Ми-17 фактически скрывает его размеры и тоннаж. Это вертолет, который все же больше, чем Zhi-8. Длина Ми-17 (вращение несущего винта и рулевого винта) достигает 25 метров (у Zhi-8 – 23 метра), диаметр несущего винта Ми-17 – 21 метр (у Zhi-8 – 18 метров), вес пустого Ми-17 – около 7100 кг (Zhi-8 – около 7000 кг). Максимальная взлетная масса Ми-17 с однорядным двигателем – около 13 000 кг, а AC313 – около 13 800 кг.

Как 13-тонный вертолет, Ми-17 имеет большие габариты, особенно до тех пор, пока высота ступицы винта не достигает почти 5 метров, что превышает высоту грузового отсека военно-транспортного самолета общего назначения. Перевозить его воздушным путем можно только крупногабаритным транспортным самолетом. В противном случае винтовая система вертолета должна быть разобрана и транспортироваться отдельно, а повторная сборка в аэропорту не способствует быстрому развертыванию.

Вертолет Black Hawk гораздо более универсален, он специально оптимизирован для перевозки по воздуху транспортного самолета C-130 и может транспортироваться транспортным самолетом C-130. Zhi-20 было выбрано для обозначения аналога вертолета Black Hawk, очевидно, для того, чтобы иметь возможность использовать транспортный самолет Yun-9 для развертывания в будущем.

Китай владеет серией крупных транспортных вертолетов Zhi-8, но ему не хватает отечественного вертолета, который может выполнять задачи с упором на транспортировку десантного военного персонала. Поэтому на роль отечественного транспортного вертолета вместо Ми-17 «Бегемот», который по своим характеристикам аналогичен серии Zhi-8, при разработке вертолета Zhi-20 общий проект был избран больше похожим на американского «Черного ястреба».

Хотя в том, что касается задач десантной перевозки, у оригинального вертолета «Черный ястреб» имелись свои серьезные недостатки: он не имеет задней двери, большого бортового люка, низкой хвостовой балки и задней трехточечной стойки шасси. Это придает ему меньшую высоту фюзеляжа, более низкий центр тяжести и большую устойчивость, а также затрудняет попадание вражеских снарядов, пуль и ракет. Конструкция больших боковых дверей с обеих сторон значительно облегчает быструю посадку и высадку десантников на самолет, а также может сократить время пребывания под огнем противника.

То есть, по сравнению с чисто транспортными вертолетами Zhi-8 и «Бегемот» с откидным бортом, высокими хвостовыми балками и первой трехточечной посадочной конструкцией, ориентированной на грузоподъемность, «Черный ястреб» обладает большей устойчивостью и живучестью, он и был создан именно для перевозки десантников. Конструкция Ми-17 «Бегемот» явно не отвечает этим требованиям, и потому ее имитация признана малозначимой.