Всего одного российского Су-30 хватило, чтобы отогнать три французских истребителя от границ Крыма. Авторы китайского издания Sohu, вспомнившие о недавнем эпизоде, считают его настоящим позором для авиации НАТО.

Французские пилоты достаточно уверенно двигались к рубежам российского воздушного пространства, однако навстречу им вылетел истребитель Су-30. Он совершил несколько маневров, а также «помахал крылышками», демонстрируя готовность применить ракеты. Эти настолько испугало летчиков, что они сочли разумным просто удалиться с места инцидента.

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что далеко не каждый пилот в подобной ситуации решился бы на противостояние в одиночку против трех боевых самолетов НАТО. Но российский летчик судя по всему был полностью уверен в своих силах.