По мнению китайского портала Sohu, министр обороны России Сергей Шойгу ответил на этот вопрос лично, и сделал это намного профессиональнее любого эксперта. Представляем перевод статьи, опубликованной Sohu.

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Сирийская война ведется 10 лет, и российская армия участвует в этой войне уже несколько лет. Российская армия не только отправила в Сирию серьезные оборонительные системы, такие как С-400, но и посылала Ту-160, МиГ-31, Су-24, Су-35 и Су-57 – почти все типы истребителей из числа состоящих на вооружении.

В ходе боевых действий погиб пилот истребителя Су-24, сбитый турецкой армией. Попав в окружение, 25-летний лейтенант российского спецназа Александр Прохоренко вызвал авиацию сбросить бомбы на себя и погиб. Российская армия заплатила за военное присутствие в Сирии самыми трагическими потерями со времен чеченской войны.

Какое значение имеет участие в сирийской войне для России? Что от этого выиграла Россия? Мнения расходятся на протяжении многих лет, но недавний ответ министра обороны России Шойгу представляется наиболее авторитетным.

21 мая министр обороны России Шойгу заявил в интервью СМИ: «В Сирии инженеры 76 компаний и конструкторских бюро собрались на базе ВВС Хмеймим (главная база России в Сирии), где они испытали и изучили более 300 новых видов оружия». Все правильно догадались. Сирийская война является испытательным полигоном для всех вовлеченных в войну сторон. Проверка пригодности оружия и техники – главная цель всех стран, с которой нельзя сравниться никакими научными исследованиями.

Шойгу также подчеркнул, что многие разрабатываемые образцы оружия также прошли испытания и в других условиях. Это, несомненно, имеет большое значение, поскольку позволяет России четко осознавать потребности современной войны, вовремя обнаруживать собственные проблемы, корректировать свое мышление в отношении исследований и разработок оборудования и избегать обходных путей. Типы оборудования, задействованного в испытаниях именно в Сирии, сложны и охватывают практически все военные области, включая средства связи и разведки.

После сирийских испытаний российская армия ликвидировала более половины моделей своей военной техники. Производство снятой с вооружения техники было остановлено, чтобы сэкономить деньги и инвестировать в более подходящие области. Это совершенно новая модель для российской военной промышленности. После распада Советского Союза Россия унаследовала раздутые, небоеспособные Вооруженные силы. Лишь сравнительно недавно стали вносить научную корректировку в военные расходы российской армии. После реализации самых необходимых проектов текущие военные расходы в размере 50 миллиардов долларов США являются относительно щедрыми.

После корректировки был опубликован «Национальный план развития вооружений России на 2024-2033 годы». Инвестиции в военно-морской флот беспрецедентно велики. В течение трех лет планируется начать строительство авианосцев нового поколения. Стоимость этого проекта составит примерно 500 миллиардов рублей, и будет построено три корабля. По самым скромным подсчетам, три основных флота ВМФ России, дислоцированных в Европе, будут оснащены авианосцами. Внезапное придание такого значения авианосцам должно быть связано с сирийской войной.

Лучшие вооруженные силы никогда не обучались только на полигонах, а использовались в реальных боевых действиях. Военные технологии и методы ведения войн США руководили миром после Второй мировой войны, потому что американские вооруженные силы вели непрерывные сражения в течение многих лет. Вьетнамская война, война в Афганистане, война в Ираке, воздушные удары по Югославии, война с терроризмом и многое другое в этом списке. Без накопленного опыта этих сражений армия США не была бы такой мощной, как сегодня.

Наконец, Шойгу сказал: «Мы должны поблагодарить российскую научную систему, которая выдержала вызовы, вызванные сирийской войной, и вывела на современный уровень большую часть оборудования, имеющегося в арсенале российской армии. Сегодняшняя российская армия хорошо подготовлена и оснащена, что делает ее одной из лучших в мире. Это должно стать самым большим достижением участия России в Сирии. Мы не должны просто смотреть на жизни и деньги, потерянные российской армией. Это видение слишком узкое и недальновидное. Преимущества участия в войне являются наиболее значимыми».

Резюме: Оптимизация системы российской военной промышленности и идеи развития оборудования, содействие более разумному использованию военных расходов России и значительное улучшение реальных боевых возможностей российской армии – вот что Россия приобрела в сирийской войне.