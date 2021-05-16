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Сергей Собянин, глава Москвы, отметил, что за последние три десятилетия население российской столицы выросло почти на 2 000 000 человек.

Согласно его словам, развитие столичного метрополитена должно обязательно поспевать за увеличением числа проживающих в городе людей. Он указал на то, что с 1980-х по начало 2000-х годов строительство метро постепенно замедлялось, однако количество москвичей, наоборот, росло, поэтому необходимо увеличить усилия по развитию подземных путей.

Ранее мэр Москвы заявил, что всего за несколько лет метрополитен в городе расширился практически в два раза. В прошлом году также была проведена масштабная модернизация всего метро. Вчера, 15 мая, столичная подземка отпраздновала свой очередной день рождения.

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