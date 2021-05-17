Соединенные Штаты жутко гордятся своими военными разработками. Но далеко не все даже в США знают о том, что целый ряд технологий, по которым создавались американские самолеты-невидимки или гидроакустические системы, были украдены у Советского Союза.

Так, палубные самолеты F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой – это одна из самых важных украденных технологий. Она применялась в советском Як-141. Американцы по просьбе разваливающегося уже СССР взялись «помочь» деньгами на развитие этого самолета, однако одновременно с этим присвоили уникальные разработки советских конструкторов. И использовали их в своем истребителе пятого поколения.

Гидролокационную систему, которая в далекие 70-е годы по всем параметрам превосходила британские и американские аналоги, банально украли. Для этой цели использовалась подлодка Conqueror с режущим устройством на носу. Она перерезала трос, посредством которого осуществлялась буксировка гидролокационной станции, и уволокла изобретение в лаборатории Соединенных Штатов.

Гордятся США и технологией стелс. Но они никому не рассказывают, что ее автором был советский инженер Петр Уфимцев. Именно он придумал технологию, которая делает самолеты невидимыми для РЛС потенциального противника. Но по неизвестным причинам военная верхушка СССР «зарубила» изобретение.

Информацию о нем в одном из советских научных журналах нашел американский переводчик Денис Оверхользер, а еще через пару лет США явили миру «самолет-невидимку» F-117.

Сегодня США продолжают воровать российские технологии. В этой связи показательным является случай с конкурсом на производство пулеметов «Утес» и Калашникова, объявленным в Соединенных Штатах. Одним из его условий названа необходимость добывать самостоятельно технологии, по которым изготовлено это российское оружие.