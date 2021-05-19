Проверкой материалов о возможных связях корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГИЛ (террористическая организация запрещена на территории РФ) теперь будет заниматься Следственное управление ФСБ РФ. Как сообщает ФАН, в службу безопасности их передал Следственный комитет.

Если сотрудничество Короткова с террористической организацией подтвердится, против него может быть возбуждено уголовное дело по факту пособничества терроризму. Журналисту «Новой» в этом случае будет грозить пожизненный срок.

Во вторник, 18 мая, в ходе заседания Приморского районного суда по иску «Новой газеты» и Дениса Короткова к Федеральному агентству новостей, сотрудники ФАН предоставили большое количество материалов, доказывающих сотрудничество журналиста с ИГИЛ и раскрытие им метода получения персональных данных российских военнослужащих.

Материалы, предоставленные ФАН, были приобщены к делу. Однако, в соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации, суд решил, что правоту Федерального агентства новостей может подтвердить только вступивший в законную силу обвинительный приговор в отношении Короткова.

Дальнейшие действия юристы ФАН предпримут после того, как получат на руки мотивировочное решение суда и результаты проверки ФСБ РФ.