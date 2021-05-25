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Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что следов наркотиков в крови солиста Maneskin Давида Дамиано не обнаружено.

Как отмечается, недавно в Сети распространилось видео, на котором Давид во время ожидания объявления победителей Евровидения зачем-то наклоняется к столу, а после этого сразу же отстраняется. Понять, что именно происходит, сложно, но некоторые заявили, что солист употребляет наркотики.

Группа объяснила, что они разбили бокал, и Давид хотел убрать осколки. Позже ЕВС сообщил, что рядом со столом были обнаружены осколки.

Музыкант решил добровольно сдать тест на наркотики, чтобы пресечь дальнейшие слухи. В итоге тест показал отрицательный результат. В ЕВС выразили сожаление и тревогу из-за того, что спекуляции, из-за которых появились эти слухи, омрачили дух и результат мероприятия и несправедливо повлияли на группу.

Недавно группа Maneskin сообщила о планах устроить продолжительный тур. В том числе они запланировали выступить и в России.

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