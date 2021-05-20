Если российские конструкторы доведут до логического завершения планы по созданию палубной версии истребителя пятого поколения Су-57, ВМФ РФ выйдет на первое место в мире и вытеснит Соединенные Штаты с этой позиции, заявил военный эксперт Константин Сивков порталу «ПолитРоссия».

Он отметил, что во все времена Россия создавала палубную авиацию исключительно для оборонительных целей. США же, напротив, наделяли ее в основном ударными функциями. Сейчас у РФ имеется отличная возможность покончить с этой тенденцией.

Эксперт также обратил внимание на то, что Россия строит три новейших авианосца, для которых потребуются палубные самолеты. Он напомнил, что в распоряжении ВМФ есть Су-33, однако эти истребители уже не отвечают современным тенденциям. Они существенно проигрывают американским F-35 и европейским самолетам четвертого поколения.

Идеальным вариантом для новых кораблей АУГ станут палубные Су-57, которые справятся с решением как оборонительных, так и атакующих задач.