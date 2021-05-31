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Появление российских бомбардировщиков Ту-22М3 вызвало широкий резонанс во всем мире. Запад привычно заговорил о том, что реконструкция взлетно-посадочной полосы на базе «Хмеймим», позволившая принимать тяжелые самолеты – это новая угроза для НАТО и США.

Российский эксперт Виктор Литовкин не согласился с западными коллегами. Он отметил, что все разговоры о «российской агрессии», которые США ведут без перерывов на обед и сон – это всего лишь спекуляции, которые воспринимают всерьез только несведущие или очень недалекие люди.

По словам аналитика, в Сирии Россия находится на вполне законных основаниях. Она приглашена местным правительством для борьбы с терроризмом и отлично справляется с решением этой задачи. Причем делает это в сотрудничестве с Турцией, входящий в Североатлантический альянс.

США в это же время незаконно вторглись в Сирию, чтобы воровать нефть. Они заявляют, что обеспечивают защиту курдов, но на самом деле кроме нефтяных месторождений их больше ничего не интересует.

Литовкин также заметил, что за 3 десятилетия США развязали войны в Югославии и Афганистане, в Сомали и Ливии, два раза воевали в Ираке. Россия же за это время не напала ни на одну из стран мира. Поэтому все разговоры об «угрозе», исходящей от РФ – это стремление Вашингтона оправдать присутствие своих войск в Сирии.

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