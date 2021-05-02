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В материале, опубликованном китайским порталом Sina и переведенном «ПолитРоссией», отмечается, что РФ даст жесткий ответ на попытку Японии захватить Курильские острова.

Военные эксперты из КНР считают, что Токио может попробовать напасть на Курилы в связи с провалом дипломатических путей решения конфликта. Японцы все чаще призывают правительство силой отобрать спорные острова. Они считают, что для этого стране следует объединиться с Соединенными Штатами.

Однако, по мнению китайских специалистов, если японские и американские вооруженные силы нанесут удар по северным Курилам, то Россия непременно контратакует, причем не исключено использование ею ракет с ядерными боеголовками.

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