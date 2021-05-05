В китайском информагентстве Sina отметили, что летчики малазийских ВВС осуществили давнюю мечту РФ, пролетев над авианосцем ВМС Соединенных Штатов на истребителях Су-30МКМ.

Недавно Малайзия приняла участие в совместных учениях с вооруженными силами Соединенных Штатов. На них присутствовал авианосец «Теодор Рузвельт», прибывший в Южно-Китайское море. В рамках данных маневров группа малазийских пилотов на российских боевых самолетах пролетела прямо над данным авианесущим судном. Москва уже давно мечтает проделать такой же трюк, уверены эксперты.

Китайские журналисты напомнили, что Малайзия приобрела у РФ несколько Су-30МКМ около 18 лет назад. Данные истребители могут быть оснащены любым российским вооружением, начиная от ракет класса «воздух-воздух» и заканчивая бомбами с лазерной системой наведения.