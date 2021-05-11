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Сергей Шойгу, глава российского оборонного ведомства в рамках прошедшего сегодня, 11 мая, селекторного совещания заявил о выполнении плана по вакцинации армии РФ от коронавируса.

Согласно его словам, на данный момент времени Минобороны получило около 850 000 доз «Спутника V», которыми были привиты свыше 800 000 военнослужащих. В результате удалось полностью выполнить соответствующий план. Однако вооруженные силы продолжают активную работу в этом направлении.

Благодаря прививкам удается не допустить ухудшения эпидемической ситуации в российской армии, отметил Шойгу. Он также поручил продолжить проведение разъяснительной работы с военнослужащими, их семьями и специалистами из гражданского сектора о необходимости прохождения вакцинации от COVID-19.

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