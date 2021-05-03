Представители управления МВД по Курской области сообщили, что в Щиграх мальчик в возрасте 6 лет сел за руль машины, а затем сбил свою родную маму.

Согласно предварительным сведениям, ребенок сел на водительское кресло авто, а потом во время перемещения назад случайно наехал на свою мать, стоявшую возле кроссовера «Ниссан Мурано». В итоге женщина оказалась зажатой между двумя автомобилями. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь.

Отмечается, что пострадавшая получила серьезные травмы. Приехавшие на место инцидента медики доставили ее в районную больницу, однако врачам не удалось спасти пациентку. По факту случившегося начата доследственная проверка.