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Владимир Шаповалов, военный эксперт, считает, что в случае начала войны между РФ и Североатлантическим альянсом некоторые страны ЕС могут встать на сторону Москвы.

Согласно его словам, вероятность возникновения такого конфликта весьма мала, поэтому его трудно прогнозировать. Однако с учетом событий прошлых лет можно примерно предположить, как будут действовать некоторые европейские страны в случае подобной войны. К примеру, Бельгия, Франция и ФРГ не стали поддерживать Соединенные Штаты около 18 лет назад, когда они решили вторгнуться в Ирак.

Политолог считает, что Германия вполне может поддержать РФ, так как между странами сформировались тесные экономические связи. Немцы также помнят, чем закончилась Вторая мировая война. Схожую позицию могут принять Франция, Италия и Австрия, имеющие выгодное сотрудничество с Россией.

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