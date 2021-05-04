Сергей Лазарев считает, что певица Манижа не сможет победить на Евровидении.

Об этом он рассказал во время интервью YouTube-каналу FAMETIME TV. Согласно его словам, у песни Russian Woman есть две причины, из-за которых её не оценит аудитория Евровидения.

Так, исполнитель отмечает, что композиция написана на русском языке. Из-за этого европейская аудитория просто не поймёт, что именно Манижа хочет донести своей песней. Таким образом, количество баллов уже будет заведомо меньше.

Кроме того, Лазарев отметил, что тема сильной женщины также прослеживается у другой участницы музыкального конкурса – у певицы Destiny из Мальты. При этом она считается фавориткой конкурса.

Также Лазарев рассказал, что, по его мнению, на Евровидение стоило отправить певицу Zivert. Он назвал её запоминающейся исполнительницей, и отметил, что в Европе она уже узнаваема.