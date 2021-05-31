Алексей Пушков, член Совфеда, на своей страничке в «Телеграме» отметил, что Украину ждут «плохие новости» в плане соотношения военных сил в черноморской акватории.

Согласно его словам, Киев зря надеется на то, что его ставка на увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в Черном море сыграет в будущем. Она уже сейчас выглядит ненадежной, а если российским вооруженным силам удастся удержать лидерство в сфере ракетного оружия, то и вовсе окажется проигрышной.

Российский сенатор отметил, что это играет большую роль для Донбасса. По его мнению, чем сильнее Российская Федерация окажется на Черном море, тем безопаснее будет будущее самопровозглашенных республик.