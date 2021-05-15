Комментаторы из Великобритании посмеялись над новым рекламным видео армии США, опубликованным изданием Daily Mail.

На размещенных кадрах можно увидеть историю нескольких американских военных. Одним из них оказалась женщина-офицер Эмма Мэлоунлорд, служащая в противоракетных войсках и воспитанная супругами лесбиянками. В ролике она участвует в гей-параде и сообщает, что уже давно ведет борьбу за свободу. Пользователи считают данное видео «закатом Соединенных Штатов».

Согласно словам одного из читателей, можно уже считать, что «русские и китайцы победили». Еще один комментатор отметил, что в армии нельзя делать упор на индивидуальности, так как солдат служит родине, а не личным интересам. Пользователь The_Truther считает, что служба в вооруженных силах теперь больше похожа на детский сад.