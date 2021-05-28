Представители Ростеха сообщили, что иностранные отряды спецназа в скором времени будут оснащены модернизированными версиями 9-миллиметровых автоматов СР.3М «Вихрь».

Согласно их словам, главной особенностью усовершенствованного варианта оружия является съемный глушитель. Данный элемент позволяет превратить автомат, предназначенный для сражений на малой дистанции, в снайперскую винтовку. В данном режиме с помощью нее можно устранять цели на расстоянии более 300 метров.

В опубликованном сообщении указывается, что высокая надежность и простота использования российского оружия позволили ему стать популярным во всем мире. На нем также можно устанавливать различные снайперские и ночные прицелы. В результате производителю удалось подписать новый контракт на поставку «Вихрей» за рубеж.