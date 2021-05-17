В недавней своей речи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа невозможна без его страны. Это возмутило российского сенатора Алексея Пушкова, который довольно жестко прокомментировал высказывания главы соседнего государства.

Он заметил, что со времен Карла Великого в Европе образовывались и исчезали различные государства, но никто не слышал ни слова об Украине. Нынешняя ее территория кем только не управлялась, начиная с поляков и Австро-Венгрии и заканчивая крымскими татарами и российскими императорами.

При этом никто не знал, что без Украины, оказывается, невозможна Европа. Потому что никакой Украины не существовало и в помине.

«Да и сейчас Украина в лучшем случае — пришлая падчерица Европы: содержать не очень хочется, а выгнать невозможно», – подытожил Пушков.

Ранее, напомним, сенатор назвал Украину безнадежной окраиной с большими амбициями но постоянно растущими уровнем коррупции и аппетитами к деньгам Запада.