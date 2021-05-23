Соединенные Штаты называют свой проект гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon самым амбициозным в истории страны. Также они грозятся, что этот боеприпас способен долететь до Москвы. Российский военный историк Юрий Кнутов считает, что говорить можно что угодно.

Он отмечает, что оценивать эффективность нужно уже после испытаний ракеты, которые должны подтвердить заявленные характеристики. Если же США не в состоянии провести тестовый запуск из-за каких-то сбоев, то грозить кому-либо еще очень рано. Иначе боеприпас может и не долететь до заявленных целей.

Кнутов также заявил, что Россия заранее подготовилась к созданию американскими инженерами гиперзвуковых ракет. Так, в распоряжении войск противовоздушной обороны РФ имеются комплексы С-400. Кроме того, совсем скоро на вооружение поступят ЗРК С-500 «Прометей», заточенные на одинаково успешный перехват как компактных беспилотных аппаратов, так и высокоскоростных гиперзвуковых ракет.