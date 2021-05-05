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Командование ВМС РФ решило отправить в Средиземное море фрегат «Адмирал Макаров», куда также движется авианосец «Королева Елизавета» британского ВМФ.

Несколько дней назад Минобороны Великобритании сообщило об отправке в акваторию Средиземноморья своей АУГ во главе с авианесущим судном Queen Elizabeth. Ее основная задача будет заключаться в оказании давления на Российскую Федерацию. Затем корабли будут направлены к китайскому побережью.

Спустя сутки после данного заявления Россия решила направить в указанный регион свой фрегат, оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», способными поражать как морские, так и наземные цели. Он должен будет наблюдать за передвижением боевых судов НАТО.

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