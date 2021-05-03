Российские ВДВ до конца текущего года получат в свое распоряжение новейшие парашютные системы и средства десантирования. Пресс-служба войск рассказала подробности об этих разработках.

Среди новейшего обеспечения десантники получат системы ПБС-955 и ПБС-950У. Это бесплатформенные парашюты, которые дают возможность сбрасывать с самолетов бронетранспортеры и боевые машины десанта вместе с экипажами.

Также ВДВ получит еще одну грузовую систему, позволяющую десантировать любые грузы весом до полутора тонн с самолетов Ил-76.

Все подобное снаряжение разрабатывает холдинг «Технодинамика», который входит в структуру Ростеха. Помимо грузовых систем он презентовал также учебно-тренировочные парашюты, системы особого назначения. К последним относится, к примеру, снаряжение «Стайер», которое успешно прошло испытания в экстремальных условиях на Крайнем Севере. Оно дает возможность десантироваться с высоты до 10 тысяч метров на скорости 140-350 километров в час.