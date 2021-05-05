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В ряде СМИ сообщили, что в Сирии были ликвидированы ПТРК TOW американского производства. Их уничтожил российский дрон-камикадзе.

Согласно предварительным сведениям, изготовленное в США оружие было взорвано вместе со складом, находившимся в сирийской провинции Идлиб. Первоначально считалось, что в здание попала ракета «Краснополь», однако Алексей Валюженич, специалист в области вооружения, сославшись на собственные источники, заявил, что Россия воспользовалась беспилотником.

Точно неизвестно, какой именно БПЛА использовали российские вооруженные силы. Не исключено, что речь идет о «Ланцете-3». Отмечается, что на складе помимо ракетных комплексов США хранились боеприпасы для РСЗО и других видов вооружения.

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