В ряде СМИ сообщили, что в Сирии были ликвидированы ПТРК TOW американского производства. Их уничтожил российский дрон-камикадзе.

Согласно предварительным сведениям, изготовленное в США оружие было взорвано вместе со складом, находившимся в сирийской провинции Идлиб. Первоначально считалось, что в здание попала ракета «Краснополь», однако Алексей Валюженич, специалист в области вооружения, сославшись на собственные источники, заявил, что Россия воспользовалась беспилотником.

Точно неизвестно, какой именно БПЛА использовали российские вооруженные силы. Не исключено, что речь идет о «Ланцете-3». Отмечается, что на складе помимо ракетных комплексов США хранились боеприпасы для РСЗО и других видов вооружения.