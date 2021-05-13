В сектор Газа могут быть отправлены российские миротворческие силы, чтобы снизить эскалацию конфликта в регионе. Военные эксперты назвали данный сценарий худшим для Израиля.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий лидер, заявил, что в ходе столкновений между израильскими и палестинскими вооруженными силами погибли десятки мирных жителей. Он отметил, что уменьшить напряжение между сторонами конфликта можно с помощью совместных действий Турции и РФ. Для защиты граждан Палестины необходимо проработать с Совбезом ООН возможность отправки в регион миротворцев, считает Эрдоган.

По мнению специалистов, в этом случае Израиль окажется зажатым почти со всех сторон, из-за чего ему не удастся осуществлять удары по Палестине. Российские миротворческие силы будут следить за действиями израильских военных. Однако в Москве пока никак не прокомментировали предложение турецкого президента.