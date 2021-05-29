Россия готова осуществить переброску в Мали своих ЗРПК «Панцирь-С», которые затем будут использоваться против истребителей Rafale французских ВВС и немецких беспилотников.

Ранее жители Мали призвали немедленно завершить военную операцию «Бархан», начавшуюся в стране, заявив, что она лишь дестабилизирует обстановку в регионе. Они также потребовали начать сотрудничество с РФ в области обороны, предполагая, что она отправит им современные системы ПВО. С помощью них малийцы надеются защититься от разведывательных дронов ФРГ и боевых самолетов Франции.

Москва пока никак не отреагировала на просьбу граждан Мали. Однако ряд военных экспертов предположили, что Россия в итоге согласится на поставку «Панцирей» в данную страну. Не исключается также ввод российских миротворцев.