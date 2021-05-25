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В 2021 году стартует серийное производство бронеавтомобилей «Тайфун», разработанных на ижевском предприятии «Купол». Эта машина создана специально для войск противовоздушной обороны. Она вооружена девятью зенитными ракетами с дальностью поражения целей на расстоянии до шести километров.

Каждая ракета мчится со скоростью 420 метров в секунду и может уничтожать воздушные цели на высоте от трех километров. Кроме того, на бронеавтомобиле установлен крупнокалиберный пулемет для огневой поддержки пехотных подразделений.

«Тайфуны», в разработке которых принимал участие концерн «Алмаз-Антей», два года назад были представлены на Армейских международных играх. Кроме того, все желающие могли увидеть их на форуме «Армия-2020» и на параде Победы в Москве 9 мая текущего года.

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