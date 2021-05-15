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Вооруженные силы РФ смогли предотвратить атаки террористов, которые боевики планировали провести в преддверии выборов президента Сирии.

Отмечается, что российские ВКС смогли ликвидировать подземный объект, принадлежавший ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). В Сети также появилось видео, на котором можно увидеть, как бомбардировщики Су-24М и Су-34 сбрасывают бомбы на склад боеприпасов боевиков.

В результате данной атаки удалось нейтрализовать около двадцати членов террористической группировки. Этот удар позволил не допустить осуществление терактов в ряде регионов Сирии. Боевики планировали провести их прямо перед выборами главы государства, которые намечены на 26 мая.

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