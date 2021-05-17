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Российские учёные возродили технологию выращивания метанотрофных бактерий, используемую в советское время.

Отмечается, что бактерии находятся в таких нестандартных местах, как грязевые вулканы, осадочные морские отложения, и так далее. Впервые их обнаружили в начале XX века.

Бактерии используются для создания кормов для рыб и сельскохозяйственных животных. Как указывается, используя эти бактерии, можно будет создавать протеиновые добавки. В 70-80-х годах прошлого века велись такие эксперименты, и сейчас они начали возрождаться.

Российские учёные использовали технологии, которые были разработаны специалистами из СССР и Германии. Им удалось подобрать оптимальные режимы работы биореактора эжекторного типа.

Ранее учёные в ходе эксперимента выяснили, что в раковинах и трубах образуются целые колонии различных бактерий. Как отмечается, они смываются с рук.

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