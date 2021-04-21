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Сотрудники Редингского университета установили экспериментальным путем, что бактерии, которые смываются после мытья рук в раковину, остаются в трубах и сливных отверстиях. Именно на этих участках водопроводной сети, по мнению ученых, создаются идеальные условия для появления целых колоний бактерий.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, специалисты взяли соответствующие образцы с более 120 раковин, которые установлены в помещениях университета. Исследование показало, что в каждом из них имеются бактериальные колонии.

Ученые рассказали, что под раковинами в основном доминировали протеобактерии, которые являются возбудителями сальмонеллеза и опасных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Однако количество таких микроорганизмов было сравнительно небольшим. В основном в образцах присутствовали безопасные для человека бактерии Moraxellaceae и Burkholderiaceae.

По словам ученых, очень многое зависит еще и от самой водопроводной сети. Они отметили, что в фильтрах, устанавливаемых под раковинами, было обнаружено больше всего колоний. А вот в система с U или P-образных сифонах микроорганизмов нашли значительно меньше.

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