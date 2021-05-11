Во вьетнамском издании DatViet уверены, что дроны-камикадзе «Ланцет» российского производства могут без проблем уничтожить ударные БПЛА Anka, созданные в Турции.

Ранее стало известно, что турецкая армия приняла на вооружение новые беспилотники. Военные эксперты при этом сообщили, что Anka способны с высокой эффективность уничтожать системы ПВО, включая ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРК С-300. Однако вьетнамские журналисты отметили, что их можно будет легко сбивать «Ланцетами», так как они обладают малой маневренностью.

В статье указывается, что дроны-камикадзе дают российским ВКС преимущество над любыми беспилотными летательными машинами. Авторы материала напоминают, что «Ланцеты» оснащены оптикоэлектронной и координатной системами наведения, что позволяет им с высокой эффективностью уничтожать воздушные цели.