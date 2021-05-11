Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во вьетнамском издании DatViet уверены, что дроны-камикадзе «Ланцет» российского производства могут без проблем уничтожить ударные БПЛА Anka, созданные в Турции.

Ранее стало известно, что турецкая армия приняла на вооружение новые беспилотники. Военные эксперты при этом сообщили, что Anka способны с высокой эффективность уничтожать системы ПВО, включая ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРК С-300. Однако вьетнамские журналисты отметили, что их можно будет легко сбивать «Ланцетами», так как они обладают малой маневренностью.

В статье указывается, что дроны-камикадзе дают российским ВКС преимущество над любыми беспилотными летательными машинами. Авторы материала напоминают, что «Ланцеты» оснащены оптикоэлектронной и координатной системами наведения, что позволяет им с высокой эффективностью уничтожать воздушные цели.

Вам может понравиться

Бывший «Профпит» вновь «удивил» школьников невкусной едой

В группе ВК «Школьный ревизорро» появилось сообщение про плохое питание в школе № 54 Северной столицы, которую обслуживает «Аркада», прежде называвшаяся «Профпит». Женщина пожаловалась, что у ребенка в тарелке с

Ещё один побочный эффект после вакцинации от коронавируса обнаружили у женщин

Американские специалисты обнаружили новый побочный эффект после вакцинации от коронавируса. Возникает этот эффект у женщин. Как сообщается, у некоторых женщин, которым была поставлена вакцина от коронавируса, происходит сбой менструального цикла.
  • Анна
  • 08.05.2021
  • читать 1 минуту

Россия модифицирует тяжелые беспилотники «Альтиус» для работы со спутниками

Юрий Борисов, российский вице-премьер, сообщил, что в скором времени специалисты усовершенствуют тяжелые БПЛА «Альтиус», чтобы их можно было контролировать со спутника. Согласно его словам, тестовый образец беспилотника был поднят в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – ясно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – небольшой снег, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 11 мая – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Армавир: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 9 °C |