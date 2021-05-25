Публикация свежих фотографий и видеозаписей бомбардировщиков Ту-22М3 Backfire-C, по всей видимости, сделанных в сирийской прибрежной провинции Латакия, позволяет предположить, что эти самолеты эксплуатируются с российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает The Drive, ссылаясь на изображения, опубликованные в Твиттере, а также в мессенджере Telegram, которые показывают пару Ту-22М3, состоящих на вооружении только в ВКС России. Хотя бомбардировщики видны только в воздухе, а не на земле у самой базы, тот факт, что по крайней мере на некоторых изображениях показаны выдвинутые стойки шасси, почти наверняка указывает на самолет, действующий из Хмеймима.
Ранее в этом году The Drive сообщал о работах по расширению взлетно-посадочной полосы на базе Хмеймим, которые дают возможность разместить там большие бомбардировщики с поворотным крылом. Удлинение одной из взлетно-посадочных полос примерно 300 метров довело ее протяженность до 3200 метров, что помогло бы обеспечить долгосрочное развертывание больших и сильно загруженных самолетов.
Тем не менее, пишет далее The Drive, остается возможность, что Backfires совершают лишь мимолетный визит в Сирию. То, что Ту-22М3 играет роль в продолжающейся гражданской войне в Сирии, достаточно очевидно, поскольку бомбардировщики использовались в конфликте в прошлом.
По данным Минобороны России, с ноября 2015 года по август 2018 года Ту-22М3 совершили 369 боевых вылетов над Сирией. Первоначально бомбардировщики действовали с авиабазы Моздок в Северной Осетии – самого южного российского аэродрома, способного их принять.
В течение августа 2016 года Ту-22М3 также совершали бомбардировки Сирии с авиабазы Хамадан в Иране, но эта договоренность быстро прекратилась, и Иран отозвал разрешение на доступ России на этот аэродром.
Хотя Ту-22М3 способен нести тяжелые управляемые ракеты класса «воздух-земля», насколько известно, во время сирийской кампании он использовал только бомбы свободного падения. Фактически, даже современные многоцелевые истребители, развернутые Россией в Сирии, в ходе конфликта использовали в основном неуправляемые боеприпасы, что предсказуемо сказалось на общей точности. Однако по сравнению с другими боевыми самолетами в Хмеймиме ключевым преимуществом Ту-22М3 является его гораздо большая полезная нагрузка – обычно около 6 тонн вооружения, хотя его максимум может превышать и 24 тонны, но за счет полезной топливной нагрузки.
Пока что Backfires, задействованные в сирийских боевых вылетах, были отмечены сбросами серий из 12 250-килограммовых бомб, в редких случаях – одной 3-тонной бомбы, самой тяжелой из имеющихся в наличии. Однако в более жаркие летние месяцы полезная нагрузка обычно снижается до десяти 250-килограммовых или шести 500-килограммовых бомб.
Эксплуатация бомбардировщиков непосредственно из Хмеймима, вероятно, позволит увеличить бомбовую нагрузку, а также позволит им проводить больше времени на земле, поскольку время в пути значительно сократится. При необходимости можно было бы увеличить частоту вылетов, но это также будет зависеть от количества развернутых самолетов и циклов технического обслуживания.
Размещение Ту-22М3 в Сирии также предоставит хорошую возможность провести испытания модернизированной версии Ту-22М3М, если именно эта модель была отправлена туда. Это будет не первый случай, когда Россия воспользуется возможностью испытать новый боевой самолет на сирийском театре военных действий, например, ранее то же самое делалось с истребителем нового поколения Су-57 Felon.
Версия Ту-22М3М представляет собой модернизацию среднего уровня для бомбардировщика времен холодной войны и впервые прошла испытания в декабре 2018 года. Обновление включило в себя различные элементы нового оборудования, в числе которых более совершенный радар, цифровая система управления полетом, улучшенная навигация и комплекты связи, а также переработанная система управления вооружением. Последняя позволяет использовать новое вооружение, в том числе новую ракету-перехватчик Х-32.
Другие изменения составили остекление кабины, обновленный комплект самообороны и различную новую авионику. Оригинальный зонд для дозаправки в воздухе, удаленный в соответствии с положениями СНВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), также восстановлен в носовой части.
The Drive считает: если развертывание бомбардировщика окажется успешным, это может побудить Россию отправить их больше или послать другие типы подобных самолетов. На той же базе могут быть размещены Ту-95МС и Ту-160 , оба из которых могут нести целый ряд дозвуковых крылатых ракет наземного нападения, которых нет на Ту-22М3.
Помимо использования этих самолетов в сирийском конфликте, установленный блокпост бомбардировщиков в Хмеймиме также предоставит России возможность проецировать стратегическую авиацию через Средиземноморский регион, что потенциально гораздо более важно. Это было бы средством бросить вызов НАТО на ее южном фланге, удерживая цели в Европе под угрозой из-за совершенно нового южного вектора, а также обеспечив лучший доступ на Ближний Восток и Северную Африку, например, в Ливию, где у Москвы также есть военные. интересы.
«В прошлом российские СМИ, в том числе собственные каналы министерства обороны, сообщали о появлении большей части нового оборудования после того, как оно было размещено в Сирии. Имея это в виду, мы можем ожидать официального подтверждения наличия Ту-22М3 в Хмеймиме, хотя только время покажет, будет ли это долгосрочное развертывание или краткое эпизодическое появление», – подводит итог в статье обозреватель The Drive.