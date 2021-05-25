Публикация свежих фотографий и видеозаписей бомбардировщиков Ту-22М3 Backfire-C, по всей видимости, сделанных в сирийской прибрежной провинции Латакия, позволяет предположить, что эти самолеты эксплуатируются с российской авиабазы ​​Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает The Drive, ссылаясь на изображения, опубликованные в Твиттере, а также в мессенджере Telegram, которые показывают пару Ту-22М3, состоящих на вооружении только в ВКС России. Хотя бомбардировщики видны только в воздухе, а не на земле у самой базы, тот факт, что по крайней мере на некоторых изображениях показаны выдвинутые стойки шасси, почти наверняка указывает на самолет, действующий из Хмеймима.

Ранее в этом году The Drive сообщал о работах по расширению взлетно-посадочной полосы на базе Хмеймим, которые дают возможность разместить там большие бомбардировщики с поворотным крылом. Удлинение одной из взлетно-посадочных полос примерно 300 метров довело ее протяженность до 3200 метров, что помогло бы обеспечить долгосрочное развертывание больших и сильно загруженных самолетов.

Тем не менее, пишет далее The Drive, остается возможность, что Backfires совершают лишь мимолетный визит в Сирию. То, что Ту-22М3 играет роль в продолжающейся гражданской войне в Сирии, достаточно очевидно, поскольку бомбардировщики использовались в конфликте в прошлом.

По данным Минобороны России, с ноября 2015 года по август 2018 года Ту-22М3 совершили 369 боевых вылетов над Сирией. Первоначально бомбардировщики действовали с авиабазы ​​Моздок в Северной Осетии – самого южного российского аэродрома, способного их принять.

В течение августа 2016 года Ту-22М3 также совершали бомбардировки Сирии с авиабазы ​​Хамадан в Иране, но эта договоренность быстро прекратилась, и Иран отозвал разрешение на доступ России на этот аэродром.

Хотя Ту-22М3 способен нести тяжелые управляемые ракеты класса «воздух-земля», насколько известно, во время сирийской кампании он использовал только бомбы свободного падения. Фактически, даже современные многоцелевые истребители, развернутые Россией в Сирии, в ходе конфликта использовали в основном неуправляемые боеприпасы, что предсказуемо сказалось на общей точности. Однако по сравнению с другими боевыми самолетами в Хмеймиме ключевым преимуществом Ту-22М3 является его гораздо большая полезная нагрузка – обычно около 6 тонн вооружения, хотя его максимум может превышать и 24 тонны, но за счет полезной топливной нагрузки.

Пока что Backfires, задействованные в сирийских боевых вылетах, были отмечены сбросами серий из 12 250-килограммовых бомб, в редких случаях – одной 3-тонной бомбы, самой тяжелой из имеющихся в наличии. Однако в более жаркие летние месяцы полезная нагрузка обычно снижается до десяти 250-килограммовых или шести 500-килограммовых бомб.

Эксплуатация бомбардировщиков непосредственно из Хмеймима, вероятно, позволит увеличить бомбовую нагрузку, а также позволит им проводить больше времени на земле, поскольку время в пути значительно сократится. При необходимости можно было бы увеличить частоту вылетов, но это также будет зависеть от количества развернутых самолетов и циклов технического обслуживания.

Размещение Ту-22М3 в Сирии также предоставит хорошую возможность провести испытания модернизированной версии Ту-22М3М, если именно эта модель была отправлена ​​туда. Это будет не первый случай, когда Россия воспользуется возможностью испытать новый боевой самолет на сирийском театре военных действий, например, ранее то же самое делалось с истребителем нового поколения Су-57 Felon.

Версия Ту-22М3М представляет собой модернизацию среднего уровня для бомбардировщика времен холодной войны и впервые прошла испытания в декабре 2018 года. Обновление включило в себя различные элементы нового оборудования, в числе которых более совершенный радар, цифровая система управления полетом, улучшенная навигация и комплекты связи, а также переработанная система управления вооружением. Последняя позволяет использовать новое вооружение, в том числе новую ракету-перехватчик Х-32.

Другие изменения составили остекление кабины, обновленный комплект самообороны и различную новую авионику. Оригинальный зонд для дозаправки в воздухе, удаленный в соответствии с положениями СНВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), также восстановлен в носовой части.

The Drive считает: если развертывание бомбардировщика окажется успешным, это может побудить Россию отправить их больше или послать другие типы подобных самолетов. На той же базе могут быть размещены Ту-95МС и Ту-160 , оба из которых могут нести целый ряд дозвуковых крылатых ракет наземного нападения, которых нет на Ту-22М3.

Помимо использования этих самолетов в сирийском конфликте, установленный блокпост бомбардировщиков в Хмеймиме также предоставит России возможность проецировать стратегическую авиацию через Средиземноморский регион, что потенциально гораздо более важно. Это было бы средством бросить вызов НАТО на ее южном фланге, удерживая цели в Европе под угрозой из-за совершенно нового южного вектора, а также обеспечив лучший доступ на Ближний Восток и Северную Африку, например, в Ливию, где у Москвы также есть военные. интересы.

«В прошлом российские СМИ, в том числе собственные каналы министерства обороны, сообщали о появлении большей части нового оборудования после того, как оно было размещено в Сирии. Имея это в виду, мы можем ожидать официального подтверждения наличия Ту-22М3 в Хмеймиме, хотя только время покажет, будет ли это долгосрочное развертывание или краткое эпизодическое появление», – подводит итог в статье обозреватель The Drive.