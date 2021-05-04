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Российская авиация подготавливает для НАТО сюрприз в восточной зоне Средиземноморья, сообщает avia.pro.

Как сообщается, США и Великобритания отправили в этот регион крупную ударную авианосную группу. Свои действия они объяснили намерением продемонстрировать силы противникам. При этом, как считают эксперты, совместные учения США и Великобритании с самого начала являются провокацией и способствуют созданию у границ серьёзной напряжённости.

В России решили дать ответ на эти провокации и задействовать противолодочную авиацию. Она будет проводить свои учения в том же самом регионе. Для кораблей Альянса это может представить серьёзную проблему. Также эксперты отметили, что морякам Альянса повезёт, если Россия не будет использовать в учениях дальние и стратегические бомбардировщики.

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