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Юрий Борисов, российский вице-премьер, заявил, что вооруженные силы РФ получат новейшее оружие, созданное на базе иных физических принципов.

Согласно его словам, в список инновационного вооружения вошли робототехнические системы и высокоточные ракеты, включая гиперзвуковые комплексы. Российские специалисты работают над нетрадиционными видами оружия, которые будут управляться при помощи искусственного интеллекта.

По мнению военных экспертов, речь может идти не только о средствах противовоздушной обороны, системах РЭБ и радиолокационных станциях, но также оружии, основанном на электромагнитном, энергетическом и микроволновом излучении. В настоящее время ни одна армия в мире не использует подобные технологии, поэтому они относятся к категории перспективных.

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